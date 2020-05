Arthur non demorde. Vuole restare al Barcellona. Il centrocampista brasiliano, per questo, dice non alla Juventus, che lo vuole scambiare con Pjanic, costringendo i bianconeri a rivedere i propri piani. Come scrive Tuttosport, le prime due alternative al brasiliano sono Leandro Paredes, regista del Paris Saint-Germain, e Jorginho, punto fermo del Chelsea e pallino di Maurizio Sarri. Il nazionale azzurro è il primo della lista nel caso in cui la pista Arthur svanisca totalmente, terzo Paredes, grande amico di Paulo Dybala.