Come racconta Gazzetta, in casa Juve la coperta è ancora parecchio corta: a preoccupare, infatti, è soprattutto la difesa. "Oltre alle incognite Demiral e Bonucci e ai rientri tardivi di Danilo e Cuadrado, Pirlo deve fare i conti con l’infortunio di Chiellini (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, ne avrà per circa un mese)", scrive il portale del quotidiano. De Ligt e Alex Sandro assomigliano parecchio a buone notizie: "Entrambi attesi contro il Cagliari ma senza minuti nelle gambe in questa stagione, a eccezione dell’amichevole contro il Novara per il brasiliano. In difesa la coperta rischia di essere corta".