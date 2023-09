Federicoè ormai completamente recuperato dopo lo stop in Nazionale: il problema all'adduttore sembra smaltito, non ci sono state lesioni e con la Lazio può partire titolare. Per dare continuità a quello che è stato il suo miglior avvio di stagione con due gol in tre partite, giocando da punta centrale al fianco di Dusan Vlahovic. Poi nessuna forzatura, ma Chiesa è pronto e se è pronto gioca.