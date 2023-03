A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport, che scrive: "Dusan credeva di essere messo al centro del progetto, come dimostrava anche in modo teoricamente inequivocabile la scelta di puntare su di lui rinunciando a Dybala, ma i fatti hanno dimostrato altro. Fin dal suo arrivo, Allegri non perde occasione di ribadire quanto Vlahovic sia giovane e che ci vorrà tempo per trasformarlo in un grande attaccante".E poi aggiunge: "Allegri, al centro del suo progetto (del quale sfuggono un po’ i contorni), ha messo proprio Angel Di Maria: un po’ per la classe infinita dell’argentino, un po’ per la sua ritrosia ad affidarsi a giocatori giovani (o presunti tali). Scelta legittima, comunque, perché Di Maria poteva e può essere il faro di tutta la squadra. Ma poi il tecnico avrebbe dovuto preoccuparsi di inserire di più nel gioco Vlahovic, di coinvolgerlo, di sfruttarne le caratteristiche".