Jeremie Boga si è attivato per lasciare il Sassuolo. Ha chiesto di andare via. Ma dove? Da tempo il vero club che vuole prenderlo è il Napoli, più convinto delle tante società emerse in questi mesi (la Juve non si è mai mossa, il Milan idem). Come scrive calciomercato.com, la dirigenza azzurra aveva già fatto una prima offerta rifiutata dal Sassuolo. Ora è andata oltre: sul tavolo 25 milioni di euro più il cartellino di Amin Younes, gradito da tempo ai neroverdi come potenziale jolly. Un'idea di scambio per arrivare a Boga con il Napoli che preme e forza, ha voglia di stringere ed avvicinarsi in modo concreto. La richiesta del Sassuolo è differente: servono 40 milioni di euro di valutazione per portar via Boga, De Laurentiis come altri club sono tutti avvisati.