, bomber da 9 gol e 7 assist in 15 giornate con il Bayer Leverkusen, che al momento è imbattuto e capolista in Bundesliga. La Juventus ha messo gli occhi su di lui e la valutazione è già elevata: 40 milioni, cioè il doppio di quanti ne versò a luglio il club tedesco nelle casse dell’Union Saint-Gilloise per assicurarsi l’attaccante. Non ha ancora 23 anni - li farà sabato - e a gennaio giocherà la Coppa d’Africa, ma prima ha ancora qualche missione da compiere per il suo club.- Intanto, il mercato chiama, anche se a meno di colpi di scena, il Bayer non libererà Boniface prima di giugno, per tenere vivo il sogno-scudetto. E in estate? In tanti ci proveranno e soprattutto ci proverà la Juve, perché le grandi manovre bianconere per provare a sedurlo sono cominciate e passano dalla cessione di Dusan, anche per alleggerirsi di uno stipendio destinato a salire fino a 12,5 milioni netti. E' quanto scrive il Corriere di Torino, che aggiunge anche che la principale alternativa a Boniface è l’olandese, anche lui prezzato 40 milioni, cioè la clausola rescissoria fissata dal Bologna, che dovrà a riconoscere al Bayern Monaco il 40% di una futura plusvalenza.