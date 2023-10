Lasi prepara per il derby contro ilcon un misto di speranza e preoccupazione. A meno di 48 ore dalla sfida, l'entusiasmo è stato temperato dalla consapevolezza dei problemi fisici che affliggono due dei suoi attaccanti principali. Dusanè alle prese con una persistenteche lo ha costretto a saltare l'ultima partita contro l'Atalanta e a seguire un programma di allenamento personalizzato. La sua partecipazione al derby sembra sempre più incerta, e solo un miracoloso recupero potrebbe permettergli di scendere in campo senza dolore alla schiena. Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Anche Federicoha avvertito fastidi alla coscia durante l'allenamento, ma fortunatamente i controlli medici hanno escluso lesioni gravi. Tuttavia, la sua presenza nel derby rimane incerta e dipenderà dalle sensazioni che avvertirà nelle ore precedenti alla partita.In questa situazione di incertezza, l'allenatore Massimilianosta valutando diverse opzioni. Potrebbe essere costretto a rinunciare sia ache a, il che potrebbe portare a una modifica della formazione. Un possibile schieramento potrebbe essere unQuesta variazione consentirebbe ad Allegri di non utilizzare fin da subito i due attaccanti esperti, considerando che Milik è appena tornato da un infortunio al polpaccio e Kean è stato limitato da problemi alla tibia. Tuttavia, se Chiesa dovesse recuperare o essere almeno disponibile per la panchina,Questa sarebbe la scelta più sicura, ma l'allenatore è interessato a introdurre più fantasia e pericolosità nella squadra, aggiungendo un giocatore sulla trequarti.Nelle ultime sessioni di allenamento,Infine, Allegri ha anche sperimentato una difesa a quattro in questi giorni, con Weah come terzino destro e Cambiaso o Danilo sulla fascia opposta. Anche se il passaggio da tre a quattro in difesa è un'opzione concreta per il futuro, sembra meno probabile nel derby contro il Torino. Il 3-5-2 rimane la scelta più probabile, ma con Allegri, è sempre possibile che le circostanze dell'ultimo momento lo inducano a cambiare il sistema di gioco.