Prestazione gestita dall’inizio fino al triplice fischio quella della Juventus contro la Dinamo Kiev, domata 3-0 grazie alle reti di Chiesa, Ronaldo e Morata. Anche in una serata del genere, però, è emersa la mancanza di un regista che tenga il pallino del gioco. Quello che potrebbe essere Manuel Locatelli, grande obiettivo del mercato bianconero. Come riporta Canale Sassuolo, però, è proprio il giocatore ad avere il freno a mano tirato in merito al trasferimento. Il centrocampista non avrebbe intenzione di lasciare il club a gennaio, a stagione in corso lasciando deluso il tecnico De Zerbi, con cui ha un ottimo rapporti. Ma quando la Juve bussa alla porta, i pensieri possono completamente cambiare.