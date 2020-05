Quali sono le reali condizioni fisiche di Gonzalo Higuain? Una domanda che si pongono tanti tifosi della Juve, in attesa di capire come il Pipita è rientrato dalla lunga quarantena trascorsa in Argentina, in compagnia della madre malata e della figlia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Gonzalo si è presentato pochi giorni fa alla Continassa tirato a lucido, in gran forma e pronto al finale di stagione da vivere con la maglia della Juve indosso. Sarri è stato molto contento di ritrovare il Pipita in questa forma e pronto a dare il suo contributo per il finale di stagione.