Blaise Matuidi è in uscita dalla Juventus e secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista francese è valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro dal club bianconero che aspetta offerte da Psg, Monaco e Man United, i club che per ora hanno dato cenni di interesse per il calciatore francese. Matuidi ha giocato titolare contro il Tottenham nella prima amichevole dell'era Sarri ma senza impressionare, anzi, Blaise ha perso un pallone sanguinoso nel primo tempo che ha permesso agli inglesi di segnare il gol del vantaggio con Lamela.