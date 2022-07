La questione difesa non è l’unica problematica da risolvere in casa Juve, perché anche l’emergenza che regna nel parco attaccanti deve essere gestita e ripristinata. Al momento infatti, le uniche due punte di ruolo a disposizione sono Dusan Vlahovic e Moise Kean, con il primo che offre totali garanzie, al contrario dell’ex Psg che deve invece trovare e dare conferme. Proprio per questo, la Juve non avrebbe mai tolto gli occhi di dosso da Morata e ora starebbe studiando una nuova mossa per riportarlo a Torino. La strategia della società è quella di rielaborare un nuovo prestito e con un riscatto fissato a cifre inferiori rispetto a quelle che erano state pattuite precedentemente.