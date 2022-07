Domenica sera, tempi di bilanci. O meglio: di iniziare a capire che settimana ci aspetta. Chi ha fatto i piani per le vacanze, chi resta inchiodato al posto di lavoro, chi semplicemente si organizza tra un impegno e l'altro, provando a schivare il gran caldo. E la Juve? La Juve tornerà al lavoro alladopo il rientro a Torino in serata: prima ci sarà, poi il 7 toccherà affrontare l'Atletico Madrid in amichevole. Sarà l'ultimo test prima della partenza in campionato.