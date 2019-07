Your browser does not support iframes.

Delle foto quasi ufficiali, una maglia pronta per essere messa in vendita. La Juventus è vicina ad annunciare seconda e terza divisa per il prossimo anno, ma è soprattutto per il nuovo kit da trasferta che arrivano novità. Il portale La Maglia Bianconera, infatti, ha pubblicato poco fa nuove immagini della divisa, spiegando come le foto in questione arrivino direttamente dal catalogo Juve. La versione in questione, perciò, sembra essere quella definitiva per la maglia da trasferta, che sarà biancorossa.



Ecco le foto, nella nostra gallery.