La difesa della Juventus non ha bisogno di ritocchi nell’immediato, con i vari De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo e Demiral che costituiscono un pacchetto solido e affidabile, al netto dei ripetuti infortuni. Ma ogni occasione di mercato verrà valutato. In questa categoria potrebbe rientrare Rudiger, difensore centrale del Chelsea sempre più ai margini delle rotazioni di Lampard. L’ex Roma è stato accostato a diversi club italiani come Juventus e Milan e, stando a quanto riporta il Daily Mirror, la valutazione che i Blues fanno del suo cartellino è pari a 15 milioni di euro.