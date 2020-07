Arek Milik e Napoli sempre più lontani. Il club si è già irritato per la disponibilità del polacco ad ascoltare eventuali offerte dalla Juventus, che da tempo lo sta corteggiando. Ora c’è di più. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la dirigenza bianconera avrebbero chiesto a Milik di non accettare la proposta di rinnovo dei partenopei, in modo tale da trovarsi in una posizione di vantaggio nella trattativa. L’ex Ajax andrà in scadenza nel 2021, e senza il rinnovo, la cessione estiva pare obbligata, se no il Napoli lo perderà a zero il prossimo anno. Juve che continua dunque a spingere per Milik, anche se dovrà fronteggiare l’insidia Atletico Madrid.