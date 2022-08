Sono giorni bollenti in casa Juve per quel che riguarda il mercato, con diverse situazioni che dovranno ancora essere definite. Una di queste è quella legata al probabile trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United, in modo da poter dare poi l'assalto definitivo a Paredes. Prima però si deve trovare un'intesa tra il giocatore francese e i Red Devils, con l'ex Psg che stando a quanto riportato da Sport Mediaset, vorrebbe un ingaggio da almeno 10 milioni di euro.