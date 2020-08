Duvan Zapata è tra i profili valutati dalla Juventus nel casting da cui dovrà uscire l’attaccante che indosserà la maglia numero 9. L’attaccante colombiano è uno dei candidati, anche se gode di grande mercato: come riporta La Gazzetta dello Sport, due club di Premier League avrebbe sondato il terreno per il classe ’91, oltre all’apprezzamento mostrato dall’Atletico Madrid. La concorrenza fa il prezzo, e infatti il presidente degli orobici Percassi è chiaro nelle richieste: Zapata non parte per meno di 50-55 milioni di euro.