La Juventus punta Robin Gosens, esterno dell'Atalanta che secondo Calciomercato.com è valutato dalla Dea 30 milioni di euro. Un messaggio chiaro a Juve e Inter che hanno messo nel mirino il laterale tedesco che contro la Juve all'Allianz Stadium non è sceso in campo per un piccolo problema fisico. Ieri, invece, ha messo in campo la solita grandissima prestazione contro il Brescia, fornendo l'assist per Duvan Zapata.