L'ambiente bianconero resta sempre più preoccupato per quel che riguarda il futuro di De Ligt. L'olandese infatti sembra vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco e nella giornata di domani è previsto un incontro tra la sua agente Rafaela Pimenta e la Juventus. Al centro di tutto ci sarà la firma di Pogba ma inevitabilmente si discuterà anche per l'olandese. Proprio per questo, Madama si starebbe muovendo su altri fonti e uno dei nomi più gettonati è quello di Bremer, per il quale i granata chiedono una cifra di almeno 40 milioni di euro, come riportato anche da Il Messaggero.