La Juventus incassa il 'no' di Quagliarella e vira su un altro obiettivo: i bianconeri hanno puntato Graziano Pellè, che può tornare in Italia a parametro zero dopo essere rimasto svincolato dallo Shandong Luneng. L'attaccante ha ricevuto altre offerte della Serie A ma non sono state prese in considerazione dal suo entourage, convinto ad accettare solo proposte da Juve o Inter. Difficili le ipotesi di una sua permanenza in Cina o un trasferimento negli Emirati Arabi. Un rinforzo low cost per il quale bisognerebbe 'solo' mettersi d'accordo sull'ingaggio, la Juve ci pensa.