Un giocatore lanciato nel professionismo dalla Juventus, passato anche dalla Under 23, che sta trovando la sua dimensione in Serie B. Parliamo del cipriota Grigoris Kastanos, legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2022. Come riportato da Sky Sport il fantasista 22enne è pronto a passare dal prestito al Pescara a un nuovo prestito al Frosinone. In bianconero Kastanos ha all'attivo una presenza ufficiale con la prima squadra e 32 con l'Under in C. In tutto questo, anche una mezza stagione in Belgio allo Zulte Waregem. Ora si profila un'avventura in Ciociaria.