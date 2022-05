A che punto è la situazione Morata? La palla è in mano ai bianconeri, che dopo averlo avuto in prestito per due anni sono di fronte a un bivio: l'offerta che verrà formalizzata è di 15 milioni più 5 di bonus, con la convinzione che l'Atletico darà un'apertura allo sconto rispetto alla cifra prevista; l'Arsenal è fuori dalla Champions e, considerando anche che Alvaro non l'ha mai vista come destinazione ideale, è sempre più lontana. La dirigenza bianconera ha fatto la sua proposta, con l’obiettivo di confermare Morata in bianconero.