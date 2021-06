Un obiettivo chiaro e poi le alternative, tra giovani, occasioni imperdibili e idee. La Juve studia il mercato e pensa al settore che più appare in difficoltà: il centrocampo. Primo obiettivo Manuel Locatelli, a cui è stato proposto un contratto fino al 2026, con ingaggio da 3 milioni l’anno, ma del quale ora bisogna parlare con il Sassuolo. Lui ma non solo.



I bianconeri restano in corsa anche per Rodrigo De Paul, insieme con Milan e Atletico Madrid, ma la valutazione resta superiore a 35 milioni. Come riporta Tuttosport, nelle ultime ore, poi, si parlato di un possibile interesse per Mikkel Damsgaard, 21enne della Samp esploso con Claudio Ranieri. Gli ultimi due nomi arrivano dall'estero: il primo è Houssem Aouar, idea viva da tempo, il secondo è Paul Pogba, in scadenza 2022 con il Manchester United e sempre sogno bianconero.