E' la storia diche in Ucraina-Italia ha definitivamente attirato l'attenzione di tutti. Sicurezza, attenzione e tante giocate che ai più hanno ricordato anche Giorgio Chiellini, perché le sue doti oggi si rivedono nel 24enne del Torino.Una suggestione riportata da La Repubblica Torino, che spiega come sia finito sul taccuino di mercato della dirigenza bianconera. Centrale mancino, capace di giocare con più moduli e con un'attitudine da giocatore vero. E a 24 anni il granata avrebbe il giusto identikit per diventare una colonna del futuro, avendo ancora tanti margini di crescita.E ieri sera il presidente del Torino Urbano Cairo l'ha ribadito: "Sono veramente molto orgoglioso. Lui mi ha detto che sarebbe rimasto volentieri al Torino, io gli ho detto: 'Alla grande, rimani con noi che faremo un grande campionato'. Questa è l'intesa tra noi, quindi io non penso a vendere Buongiorno".