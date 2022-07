Non solo Bremer, negli uffici della Continassa si sta lavorando duramente anche per trovare un'intesa con l'entourage di Zaniolo. Il talento giallorosso resta infatti uno degli obiettivi principali della Juventus di oggi e soprattutto di domani, ma restano ancora da definire alcuni dettagli con il club capitolino, il quale ha fatto sapere di non fare sconti. Ecco che dunque, Madama proverà ad inserire il brasiliano Arthur come contropartita tecnica per provare a convincere Mourinho che, da tempo stima le giocate dell'ex Barca.