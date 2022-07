Cresce la preoccupazione in tutto l'ambiente bianconero per quel che saranno le sorti di Paul Pogba, costretto ad un lungo stop a causa della lesione del menisco. Si parla di almeno 2/3 mesi di stop che, potrebbero anche allungarsi nel caso in cui il Polpo decida di sottoporsi all'intervento. Questo ha inevitabilmente acceso un campanello di allarme negli uffici della Continassa, con i dirigenti che avrebbero già individuato nuovi profili da inserire nel centrocampo di Madama e non solo. Già, perchè anche l'attacco richiede dei rinforzi e in queste ore ha preso quota il nome di Timo Werner. L'ostacolo però è rappresentato dall'ingaggio elevato e la soluzione gradita dai bianconeri sarebbe quella che il Chelsea si 'accollasse' parte dello stipendio dell'attaccante tedesco.