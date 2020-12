Le prime anticipazioni sono già arrivate. Siamo solo a dicembre, ma come di consueto il noto portale Footy Headlines ha svelato alcune novità sulla maglia Home della Juventus per la stagione 2021/22. La nuova divisa riprenderà molti tratti di quella attuale e uscirà ufficialmente nel prossimo luglio. Avrà le classiche strisce bianconere, non più pennellate come quest'anno, ma il concept sarà diverso: la divisa, infatti, si ispirerà tuttavia al decimo anniversario dell'Allianz (Juventus) Stadium. L'anniversario ricorrerà l'8 settembre, data in cui nel 2011 si disputò la prima partita tra Juventus e Notts County.



Alcuni dettagli confermati, riporta anche C&F, saranno: le tipiche strisce Adidas posizionate sulle spalle, la maglia giro collo con una piccola apertura e lo stesso stile avranno anche i polsini delle maniche. E' possibile che la nuova divisa da gioco riporti ancora una volta i loghi Adidas e del club dorati, come nel pallone ufficiale della prossima stagione, su cui appare anche la scritta: "Ten years at home", tradotto "Dieci anni a casa". I pantaloncini saranno invece bianchi. Nella nostra gallery alcune FOTO e anticipazioni.