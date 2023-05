Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve ripartirà dai giovani che sono stati la nota lieta di questa stagione: Fagioli, Miretti, Iling-Junior, Barbieri, Soulé, forse Kean (a meno di proposte allettanti). A loro si aggiungerà un nucleo forte composto da Danilo, Bremer, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Kostic, Perin, Gatti e forse Cuadrado, per il quale si sono riaperte negli ultimi giorni le porte del rinnovo per un anno. E poi Pogba.