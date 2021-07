Giallo, bianco e blu. Ecco la terza maglia della, che arriva ancora una volta grazie all'anticipazione de La Maglia Bianconera. "Prima immagine reale maglia third Juve 21-22 - si legge sul noto account dedicato -, direttamente da un venditore texano! Pensavate che la giornata fosse finita dopo l'abbuffata di away eh?".Di certo, questa maglia prova a osare, fuori da ogni convenzione e colore sociale della squadra - giallo e blu sono anche riferimenti alla città di Torino -: in ogni caso, sono stati in pochi ad apprezzare l'ultimo modello che vestirà la Juventus.