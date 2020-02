La Juventus ha acquistato la scorsa estate dalla Roma Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99, nello scambio che ha portato nella Capitale Leonardo Spinazzola. Un giro di scambi che ha portato in dote ai bianconeri un giovane di belle aspettative, come aveva fatto vedere nei primi sei mesi in prestito al Cagliari, nella seconda metà dello scorso campionato. Rinnovato il prestito, questa stagione è stata quella della conferma; infatti, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Pellegrini è pronto a giocarsi le sue carte in bianconero, dalla prossima annata.



Approva anche Maurizio Sarri, che sul terzino vorrebbe lavorare per trasformarlo in qualcosa di più di un semplice vice di Alex Sandro. Ha potenzialità da vendere, specialmente in fase di spinta, così il tecnico toscano dovrà lavorare, durante il ritiro, al miglioramento di questo fondamentale. Poi, Pellegrini sarà veramente pronto per la Juve, non per altri scambi in nome delle plusvalenze.