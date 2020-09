1









La Juve ha deciso: vuole Moise Kean. Ma l'affare non è così semplice. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avanzano a testa bassa con l'Everton e stanno provando a chiudere in prestito, anche se gli inglesi pretendono un trasferimento definitivo. La Juve insiste, filtra ottimismo ed è forte del sì del ragazzo. Per il ritorno in bianconero tutto dipende dall'Everton.