Sembrava dovesse andar via dal Lione, e invece ci resterà un altro anno. Questa è la situazione di Houssem Aouar, il talentuosissimo tuttofare dell'OL, che sarebbe stato un gran colpo per il centrocampo della Juventus. Su di lui si è scatenata l'asta europea quest'estate, e la sua preferenza era proprio la Juve. Tuttavia, come riporta Calciomercato.com, è impossibile per Fabio Paratici pensare di poter scucire in soluzione unica i 50 milioni di euro richiesti dal presidente Aulas. Aouar non arriverà né ora né a gennaio.

IL TERZINO - Al Lione andrà invece in prestito Mattia De Sciglio. E al suo posto chi approderà in bianconero? Venerdì lamentavamo la mancanza di un terzino nel mercato in entrata della Juve, ma alla fine potrebbe arrivare oggi in extremis. Una cosa è certa: se arriva, arriva dal Chelsea. E il candidato numero uno è Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano arriverebbe in prestito, per sostituire De Sciglio. Molto meno probabile Marcos Alonso, nonostante la rottura con mister Lampard. Ci sarà da stare attenti fino a stasera,e noi su Ilbianconero.com vi terremo informati in tempo reale.