Ora c'è l'appuntamento. Venerdì 19 gennaio, alle ore 11, Andrea Agnelli sarà di fronte al Consiglio di Garanzia dello Sport del Coni per continuare la sua battaglia giudiziaria per annullare la sentenza della Corte d’Appello Figc che lo ha condannato all’inibizione per 10 mesi e a una multa da 40mila euro per il caso sulle manovre stipendi. Un ricorso al Collegio di Garanzia presentato con l’obiettivo di cancellare la decisione della Corte d’Appello Figc, che aveva ridotto di sei mesi l’inibizione e di 20 mila euro l’ammenda rispetto al primo grado. Una data ufficializzata dalla presidente del Consiglio di Garanzia, Gabriella Palmieri, che ha fissato la nuova udienza dopo il rinvio dello scorso 6 novembre.