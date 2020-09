Domenica Juve-Napoli, ma quella in arrivo non sarà una settimana facile. Il caso Genoa, con 14 positivi (di cui 11 giocatori) al Covid emersi nella serata di oggi getta nuova preoccupazione sul campionato italiano, che ora dovrà affrontare questo piccolo focolaio per contenerlo il più possibile. I rossoblu hanno sfidato nell’ultima giornata i prossimi avversari dei bianconeri, per i quali sono stati predisposti tamponi a tappeto, al fine di evidenziare eventuali positivi e isolarli per tempo. Considerato il tempo di incubazione del virus, però, i tamponi più indicativi saranno quelli di giovedì o venerdì. Come spiega Sky Sport, in caso di positività diffusa la prossima giornata, almeno per le squadre direttamente coinvolte, è può essere messa a rischio, ma ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore.