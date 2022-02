Cosa succederà sul fronte De Ligt? Sarà una partita ancora molto lunga, sebbene l’olandese non abbia mai dato segnali di insofferenza. Come racconta Gazzetta, De Ligt ha un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 8 milioni a salire (fino ai 12), il più alto per la Juventus, ma anche una clausola da 125 milioni, valida per qualunque club si accordi con il giocatore. Il Barcellona è interessato da tempo.