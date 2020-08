C'è anche Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid, nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Come riporta La Repubblica, nel contratto della stella dei Colchoneros c'è una clausola da 50 milioni di euro che la Juve tuttavia non può pagare cash. Come appreso dalla nostra redazione, l'idea dei bianconeri sarebbe quella di mettere sul piatto due calciatori: Douglas Costa oppure Federico Bernardeschi in modo da far calare sensibilmente il prezzo del centrocampista.