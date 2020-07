Tutto si fermò il 23 giugno. Un forte urlo fece temere il peggio, presagio che si trasformò in incubo:, almeno nell’immediato. Il club bianconero aveva in essere un gentlemen agreement con, ovvero la promessa di esercitare il diritto di recompra di 26 milioni di euro per portare il giocatore nel capoluogo piemontese. L’infortunio ha scombussolato i piani di Paratici, adesso non più convinto di esercitare subito l’opzione di acquisto, magari aspettando il prossimo anno vista l’entità dell’infortunio e rimandare dunque la valutazione del giocatore.- Questo perché la Juventus non esclude a priori una sua permanenza nella rosa,Come fatto per Cristante nei tanti discorsi di mercato con la Roma,L’assist arriva direttamente dall’agente del giocatore,, che a CalcioNapoli24 TV ha risposto alla domanda sul possibile inserimento del suo assistito nell’operazione Milik: “fin quando non ci chiameranno, non ci sarà nulla di concreto come è successo finora”.– Una bella e buona apertura, che può mescolare le carte in tavola. Il punto di partenza è che al momento Juventus e Udinese non si sono ancora parlate per il riscatto, come rivelato dall’agente del ragazzo . Ma l’idea di avere una pedina in più per arrivare a Milik, primo obiettivo per l’attacco, può riallacciare i discorsi e accelerare improvvisamente il futuro dell’ex Genoa.L’assist è servito, ora palla alla Juve, che ha l’incentivo giusto per alzare la cornetta e anticipare i piani.