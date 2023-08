Sembra plausibile che nella prossima stagione, che sta per prendere il via, lapossa fare affidamento su un assetto consolidato e ben sperimentato.Inoltre, con il prossimo rientro di Fagioli e Rabiot, ci sarà un ulteriore arricchimento delle opzioni disponibili. Tuttavia, rimane l'incognita Pogba, ancora oggetto di incertezza, che potrebbe rappresentare un elemento variabile e imprevedibile per la stagione, influenzando positivamente o negativamente l'andamento della squadra.