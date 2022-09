In una(quasi) deserta vista la diaspora nazionale, in questi giorni il cuore del lavoro non riguarda direttamente la squadra, o almeno non in senso tradizionale. Come racconta Tuttosport, nel quartier generale dellaè infatti scattata una sorta di, sempre più oggetto di riflessioni e ragionamenti considerata la difficoltà dell'ultimo periodo nell'avere a disposizione tutti gli effettivi, tra problemi fisici di lungo termine, stop improvvisi e ricadute inattese. Stando al quotidiano, Massimilianoha chiesto unsul numero dei giocatori finiti ko, con le cause degli infortuni e le partite saltate: è emerso che la quantità è tutto sommato analoga a quella dello scorso anno, ma che la gestione di alcune situazioni potrebbe non essere stata adeguata. Si pensi, per esempio, alla ricadute di Wojciech, Adriene Angel, quest'ultimo uno dei casi più emblematici e spinosi.- Il report, inoltre, sottolinea che i maggiori problemi si sono concentrati sugli(i muscoli interni della coscia), mentre la scorsa stagione a preoccupare maggiormente erano i flessori. Secondo il dottor Fabrizio, ex responsabile del settore medico bianconero, in questi casi, in sintesi, "se ti infortuni è perché o hai fatto di più di quello che ti eri preparato a fare oppure hai svolto meno esercizi del dovuto per rinforzare le zone delicate". Che sia tutto dovuto a una bassa intensità degli allenamenti, come suggerito da Matthijsdopo il passaggio al Bayern Monaco? Se così fosse, per il dottor Tencone "non si potrebbe di certo ripartire a intensità altissima! Con dei picchi improvvisi si rischia molto. La parola chiave è "progressione", se si vuole salvaguardare la situazione infortuni".