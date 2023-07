Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri si sentono, a distanza, per costruire la nuova Juventus. Così la dirigenza si prepara a cambiare pelle e si mette al lavoro per rinnovare una rosa che deve tornare a competere ad alto livello. Così cambia la Juve e può cambiare a cominciare dall’attacco. Chiesa e Vlahovic non sono più incedibili e la sensazione è che uno dei due debba uscire, anche due se l’offerta sarà irrinunciabile. Per Chiesa ci sono il Newcastle e altri club di Premier, oltre al Bayern, mentre per Dusan Vlahovic il Chelsea prova a spingere forte.Quali sono le alternative per la Juve? Rasmus Hojlund è diventato il profilo sugli scudi, con una valutazione dell’Atalanta di 45 milioni, ma è un’operazione in cui il club bianconero proverebbe a inserire contropartite tecniche e la settimana che viene potrebbe offrire i primi spunti concreti per Hojlund. Ma non solo. Come riporta il Corriere dello Sport, sull’agenda di Giuntoli poi c’è da un po’ il nome di Jonathan David, attaccante canadese, 58 gol nelle 136 partite giocate nelle ultime tre stagioni con il Lille. Sondato già per il Napoli per il dopo Osimhen, può diventare il nome caldo per la Juve.