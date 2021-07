La Juventus sta trattando con il Sassuolo per Manuel Locatelli, questo è un dato di fatto che tutti ben conosciamo. Come tutti ormai sappiamo che tra le parti c'è ancora una certa distanza, ma i dialoghi continuano poiché la volontaà del giocatore è quella di trasferirsi in bianconero più che all'estero, dove pur ci sono club pronti a dare al Sassuolo i 40 milioni di euro richiesti. L'offerta della Juve, invece, come rivela la Gazzetta dello Sport, si ferma a