E la Juve spinge forte, adesso. Soprattutto per Manuel Locatelli. I bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, hanno messo sul piato 25 milioni di euro e la disponibilità di un giocatore a scelta per i neroverdi. C'è fretta e non c'è intenzione di attendere gli Europei: Allegri lo vuole prima che la competizione finisca.



I NOMI - Tra Cherubini e Carnevali, allora, il discorso si è fatto più fitto. Rovella e Fagioli sarebbero gradite contropartite, utili ad abbattere la richiesta di 40 milioni, già "inviolabile nella scorsa estate". Dove arriva la fiducia della Juventus? Dalla volontà del giocatore, che è pronto a prendere un treno direzione Torino, magari dopo aver ottenuto un buon piazzamento agli Europei. Allegri vuole chiuderla quanto prima per evitare pericolosi inserimenti: sul giocatore c'è il Borussia Dortmund, così come l'Atletico Madrid. Locatelli, nei mesi scorsi, ha strappato più di una promessa dalla Juve: e ora le spalle per l'affondo sono coperte.



LA FORMULA - Al momento, il nome di Fagioli sembra quello in pole per uno scambio (più conguaglio, ovviamente); ma anche Rovella, che ha già esperienza, va tenuto sotto stretta osservazione. La Juve però l'ha acquistato a 18 milioni di euro e Preziosi ha assicurato che rimarrà - da contratto - un altro anno al Genoa. Come si risolve? La valutazione è troppo alta per pensare a uno scambio con Locatelli. Si può pensare a un prestito biennale, ma non è una soluzione condivisa. Per Locatelli può arrivare allora una formula meno impegnativa, come accaduto per Chiesa: un prestito condizionato con pagamenti rateizzati. Il contratto scade nel 2023: prima il centrocampista dovrebbe rinnovare.