Mercato e Juve in prima pagina in questa vigilia di Natale. Il Corriere dello Sport apre con un'importante conferma di mercato in casa bianconera che vi avevamo anticipato già qualche giorno fa. Partici fa sul serio per Haaland e ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il Salisburgo. L'attaccante 19enne è assistito da Mino Raiola che è in ottimi rapporti con il club bianconero. Secondo il quotidiano prende quota la trattativa per il norvegese mentre restano nel mirino di Madama pure Paredes (possibile scambio con Emre Can) e Pogba che resta il vero grande sogno di mercato della Juventus.



Nella nostra gallery le prime pagine dei giornali in edicola