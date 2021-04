1









La Juventus nei prossimi mesi deve pensare seriamente a come agire sul mercato delle punte. Non solo per la questione relativa a Cristiano Ronaldo, la cui permanenza o meno a Torino sembra dipendere dalla sua stessa volontà. Ma anche e forse soprattutto, per quanto riguarda Paulo Dybala: la Joya, alle prese con una stagione difficilissima (finalmente in procinto di rientrare nel derby col Torino) ha la trattativa per il rinnovo totalmente in stallo. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, lui e il suo procuratore Jorge Antun hanno rifiutato un'offerta di rinnovo da parte della Juve di 10 milioni di euro. E l'ombra di Aguero incombe...