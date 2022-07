. Dicendo no al rinnovo di contratto, Matthijs de Ligt ha allo stesso tempo preso quella via del mercato che già stava osservando da mesi. Nello Juve-pensiero sarebbe dovuto essere il vero capitan-futuro, nei fatti nemmeno questo status ha convinto De Ligt. E il Chelsea ora spinge. Con Tony Rudiger e Andreas Christensen in partenza, Thomas Tuchel ha sempre messo in cima alla lista dei desideri proprio De Ligt, già da sei mesi a questa parte e ora si muove davvero.La concorrenza - City, United, Liverpool, ma anche il Psg - c'è e il tempo non è molto. Il Chelsea stringe perché la Juve ha fretta ma non fa sconti anche in virtù di quella stessa concorrenza: si parte dalla valutazione della clausola rescissoria da 120-125 milioni, si resta rigidi nella posizione di non voler scendere comunque sotto le tre cifre. Come riporta calciomercato.com, per ora non scalda il cuore della Juve l'ipotesi di contropartite tecniche da inserire,