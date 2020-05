Secondo quanto riporta Tuttosport è Federico Chiesa l'obiettivo italiano preferito da Fabio Paratici in vista della prossima stagione. La Fiorentina però spara alto e dopo le ultime aperture di Commisso, la sensazione è che se ne possa riparlare magari dietro a un’offerta congrua. Fra le contropartite ecco Romero, ora in prestito al Genoa, Mandragora, riscattato dall’Udinese, ma anche Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.