Passo dopo passo, la Juventus si avvicina a Manuel Locatelli. Ieri l’incontro tra i club, nei prossimi giorni un nuovo summiti per entrare nei dettagli dell’affare, come cifre, valutazioni e contropartite tecniche. Una volta definito il tutto, la Juve presenterà l’offerta al centrocampista neroverde. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di un contratto di quattro o cinque anni, a 3 milioni di euro a stagione più bonus.