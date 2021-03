Tra oggi e lunedì è in programma un incontro, potenzialmente decisivo, tra gli agenti di Radu Dragusin e la Juve. Il centrale romeno del 2002, che in stagione ha esordito in Champions League, in campionato e in Coppa Italia, ha il contratto in scadenza a giugno. Un nuovo accordo sembra vicino. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.