La speranza è che oggi, in qualche modo, il mercato della Juve possa tornare a sorridere così come aveva fatto ieri Kostic. Sembrava quasi "liberato" da un peso, che ormai portava con sé da mesi. Per un Filip che arriva, però, c'è un Pellegrini che va (facendo il percorso inverso, e cioè all'Eintracht). Ed è di fatto il motivetto che sta suonando la Juventus in questo modo. E cioè: a ogni acquisto corrisponde una cessione, e viceversa. Ecco perchénon è ancora un giocatore bianconero.Ora però è il momento della stretta finale. A centrocampo, la Juve prova a chiudere comunque per l'argentino, con cui c'è ormai un'intesa di massima di fatto totale. Con la pista di Rabiot allo United leggermente complicatasi, la Juve lavora sempre sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Per il Corriere dello Sport, sono giorni chiave, sia su Paredes che sul fronte attaccante. La speranza è che la situazione di Rabiot si possa risolvere in un modo o nell'altro, sebbene le prime richieste di mamma Veronique al board dei Red Devils siano state considerate molto alte. Oggi nuovo round tra le due parti: ecco perché è una giornata chiave.