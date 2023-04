Apre così Tuttosport, tornando su una domanda che da qualche giorno circola alla Continassa e non solo. Un altro anno di contratto per lui? Un'eccezione nella filosofia del futuro, che sarà quella dei giovani, preferibilmente italiani e con ingaggi in linea al principio del contenimento dei costi.Juan Cuadrado è di nuovo in scadenza di contratto dopo lo scorso anno e, all'ottava stagione bianconera, è reduce da un record importante: 300 partite in bianconero, con tanto di maglia celebrativa al JMuseum. Che potranno diventare anche di più. Come si legge, "Cuadrado con questa sua seconda rete stagionale ha stuzzicato il palato di Allegri che se da una parte sta dimostrando di credere nei giovani a cui concede fiducia e minuti, dall’altra non disprezza la possibilità di avere gente di esperienza da utilizzare soprattutto in certi frangenti della partita". La scorsa stagione non trovò l’intesa per spalmare l’ingaggio da circa 5 milioni su due stagioni, ma il rinnovo legato alle presenze fu automatico, ma a fine giugno sarà ancora libero da vincoli.